È vicina ad Ancona - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È vicina ad Ancona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : IESI

Significato/Curiosita : E vicina ad ancona

Cercando altri significati, vedi ancona (disambigua). ancona (afi: /an'kona/, ascolta[·info]; ancona in anconitano) è un comune italiano di 98 664 abitanti...

Colle val d'elsa · sovana · santa fiora · spello · contea di carpegna · iesi · osimo · gubbio · matelica · perugia · camerino · recanati · orvieto · terni ·... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

