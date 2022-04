Un vertice in azienda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un vertice in azienda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : TOP MANAGER

Significato/Curiosita : Un vertice in azienda

Ancora una partecipazione (intorno al 10%) in st microelectronics e una quota del 14% nella avio (azienda) (già fiat avio), produttrice di propulsori...

Organizzativa può essere classificata anche sulla base della personalità dei top manager. in questo caso, è possibile individuare cinque tipi di cultura organizzativa:... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

Altre definizioni con vertice; azienda; Il vertice di un partito; Sono importanti se al vertice ; Sorge al vertice del delta del Rodano; Incontro al vertice ing; L attività del dirigente d azienda ; L amministrazione forzosa di un azienda fallita; L assistenza fornita da un azienda ai nuovi assunti durante il tirocinio; Si dividono gli utili di un azienda ; Cerca nelle Definizioni