Uno sport in cui si spara: tiro al __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno sport in cui si spara: tiro al __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PIATTELLO

Significato/Curiosita : Uno sport in cui si spara: tiro al __

Comando del direttore di tiro, ad uno ad uno. posizione: quella prevista dalla specialità, per le gare a 3 posizioni si spara in piedi. punteggio: ad ogni...

Una ben precisa forma di tiro al piattello, che consiste nel colpire in volo un bersaglio piatto, chiamato piattello, da una determinata distanza con... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

