Una stoffa morbida - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una stoffa morbida. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MOHAIR

Propriamente un tessuto, cioè realizzato a telaio con trama e ordito, ma una stoffa realizzata a maglia rasata; il nome si riferisce alla gran parte dei prodotti...

Il mohair è una fibra tessile di origine animale con caratteristiche simili alla seta, ricavato dal pelo della capra d'angora. la parola mohair deriva... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

