Lo è una qualità che prescinde, non c entra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è una qualità che prescinde, non c entra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : ESTRINSECA

Significato/Curiosita : Lo e una qualita che prescinde, non c entra

[aristo'tels]; stagira, 384 a.c. o 383 a.c. – calcide, 322 a.c.) è stato un filosofo, scienziato e logico greco antico. aristotele è ritenuto una delle menti più universali...

si distinguono due tipi essenziali di curvatura: curvatura estrinseca: è la curvatura posseduta dall'oggetto in relazione ad uno spazio piatto...

