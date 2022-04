Si tengono in contatto con i piloti degli aerei - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si tengono in contatto con i piloti degli aerei. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 17 lettere : CONTROLLORI DI VOLO

Significato/Curiosita : Si tengono in contatto con i piloti degli aerei

Più a lungo possibile, senza sostituirli con i nuovi mirage. di fatto, quasi tutti gli utenti li tengono in servizio, e quelli che se ne sono privati...

I controllori del traffico aereo (cta), indicati impropriamente anche come "controllori di volo" o "uomini radar", sono professionisti che si occupano... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

Altre definizioni con tengono; contatto; piloti; degli; aerei; I mobili dove si tengono gli abiti e i vestiti; Contengono la piena; Sfaticati e freddolosi le tengono in tasca; Vi si tengono lezioni; Ripristinare il contatto ; contatto violento; Lista di numeri di contatto : __ telefonico; Precipita a contatto con l atmosfera terrestre; Aerei privi di piloti a bordo; Andrea __: fra i grandi piloti di MotoGP; Una luce che può agevolare i piloti in volo; Un circolo di piloti ; Il distretto degli USA con Washington; Lo studio degli animali; Così sono i comportamenti degli estrosi; Uno degli ormoni della felicità; Uno strumento sugli aerei ; Velocissimi aerei da caccia; Pilota di aerei o membro di un equipaggio; I grossi aerei per spegnere gli incendi; Cerca nelle Definizioni