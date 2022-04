Tagli più piccoli dell euro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tagli più piccoli dell euro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CENTESIMI

Significato/Curiosita : Tagli piu piccoli dell euro

Principale: banconote in euro. la banconota da 500 euro (500 €) è uno dei sette tagli di banconota in euro, quella dal valore più alto. è utilizzata a partire...

Principale: monete in euro. 50 centesimi di euro (0,50 €) è uno degli 8 tagli delle monete in euro. come le monete da 10 e 20 centesimi è di colore oro, realizzata... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

