Stato invernale di ghiri e scoiattoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stato invernale di ghiri e scoiattoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : LETARGO

Significato/Curiosita : Stato invernale di ghiri e scoiattoli

le orecchie, di forma rotondeggiante, sono piuttosto piccole e escono di poco dalla pelliccia. può essere confuso con uno scoiattolo, da cui può essere...

Che quello degli orsi non è un vero e proprio letargo. il ricovero degli animali che vanno in letargo si chiama generalmente tana. in chirurgia, si parla... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

Altre definizioni con stato; invernale; ghiri; scoiattoli; Cane di piccola taglia stato messicano spa; stato asiatico ricco di petrolio; È stato un asso tra i motociclisti; Attestato necessario per fare il bagnino; Centro invernale in provincia di Pistoia; Uno sport invernale ; invernale in modo letterario; Un ortaggio tipicamente invernale ; Capriccioso ghiri bizzo; I ghiri gori della penna; Cacciano ghiri e scoiattoli; Scarabocchi, ghiri gori; Cacciano lepri e scoiattoli ; Cacciano ghiri e scoiattoli ; Caccia lepri e scoiattoli ; Noti scoiattoli dei cartoni Disney; Cerca nelle Definizioni