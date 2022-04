Stato asiatico ricco di petrolio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stato asiatico ricco di petrolio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : IRAQ

Significato/Curiosita : Stato asiatico ricco di petrolio

Contrabbando di petrolio: il petrolio è l'oro nero che alimenta la macchina da guerra, fornisce energia elettrica e dà ai fanatici jihadisti una posizione di vantaggio...

33°n 43°e33; 43 l'iraq, o irak, oppure anche irac, ufficialmente repubblica d'iraq (in arabo: , jumhuriyyat al-‘iraq), è uno stato dell'asia... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

Altre definizioni con stato; asiatico; ricco; petrolio; È stato un asso tra i motociclisti; Attestato necessario per fare il bagnino; Dirigere uno stato ; Autore di un rovesciamento di stato ; Stato asiatico formato da tantissime isole; Il paese asiatico dell attivista Aung San Suu Kyi; Così si chiamava uno Stato asiatico ; Lo stato asiatico in cui operarono i khmer rossi; Un saporito e ricco condimento per la pasta; Bricco ni, birbanti; È ricco di vitamina c; Lo è l unica figlia di un padre molto ricco ; I contenitori... con cui si misura il petrolio ; Il petrolio negli Stati Uniti; Il petrolio ne è una miscela; Gas di petrolio Liquefatto; Cerca nelle Definizioni