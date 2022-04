I sei che fanno l unità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I sei che fanno l unità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SESTI

Significato/Curiosita : I sei che fanno l unita

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi l'unità (disambigua). l'unità è stato un quotidiano politico italiano, fondato il 12 febbraio...

Mario sesti (messina, 11 maggio 1958) è un regista, giornalista e critico cinematografico italiano. laureatosi in filosofia, nella metà degli anni '80... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

Altre definizioni con fanno; unità; Sbuffa come questo chi respira affanno samente; Si fanno stando su una sola ruota in moto o bici; Si fanno spesso quando si ha il raffreddore; Si fanno col collutorio; Membri della comunità nera Usa; Un unità di misura inglese di superficie; unità di misura dei suoni; Esclusione di un cattolico dalla comunità ; Cerca nelle Definizioni