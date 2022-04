Scienza che cura problemi di voce e linguaggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scienza che cura problemi di voce e linguaggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : LOGOPEDIA

Significato/Curiosita : Scienza che cura problemi di voce e linguaggio

Degni di nota includono la filosofia della religione, la filosofia della scienza, la filosofia politica, l'estetica, la filosofia del linguaggio e la filosofia...

Wikizionario contiene il lemma di dizionario «logopedia» wikimedia commons contiene immagini o altri file su logopedia decreto 14 settembre 1994, n.742 - regolamento... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

