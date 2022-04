Rivolgimento serpentino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rivolgimento serpentino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Rivolgimento serpentino

Esistenziali del seicento si tradussero in mobilità e instabilità: linee curve, serpentine, spirali, torsioni, dominarono la scultura e l'architettura del tempo...

Rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi speyer (disambigua). spira (in tedesco speyer, in tedesco palatino schbaija, in francese spire) è una...