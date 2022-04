Lo è il risolino del sarcastico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è il risolino del sarcastico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : IRONICO

Significato/Curiosita : Lo e il risolino del sarcastico

Molto formale, sorride raramente e non ride mai, limitandosi a fare, diverse volte, un brevissimo e buffo risolino, una specie di "eh eh!", per esempio...

Intenzionalmente per enfatizzare l'affermazione di una verità. la forma ironica della similitudine, del sarcasmo o della litote può includere l'enfasi... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

