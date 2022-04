Rifà la stanza d albergo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rifà la stanza d albergo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CAMERIERA

Significato/Curiosita : Rifa la stanza d albergo

Grand budapest hotel, un albergo un tempo molto prestigioso e ora decaduto, prossimo alla demolizione. qui uno scrittore fa la conoscenza del padrone del...

La funzione così denominata presso la curia romana, vedi cameriere pontificio. il cameriere è la persona addetta a servire i clienti presso un bar, un...

Altre definizioni con rifà; stanza; albergo; Si disfa e si rifà ; rifà l orlo ai pantaloni; Si rifà ogni mattina; Si rifà tutte le mattine; Perde le elezioni non avendo abbastanza voti; stanza di un negozio adibita a deposito; Una distanza incolmabile; Chi non ha abbastanza ferro nel sangue; albergo per la gioventù; Un albergo ... per frazioni di giorno; albergo ... esotico; albergo per giovani; Cerca nelle Definizioni