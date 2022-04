La regina delle Dolomiti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La regina delle Dolomiti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

849606 la marmolada (detta la regina delle dolomiti, marmolèda in ladino e marmolata in tedesco) è un gruppo montuoso delle alpi orientali (dolomiti) al...

Del più grande ghiacciaio delle dolomiti, il ghiacciaio della marmolada. il nome marmolada, qualora non fosse connesso con il latino marmor "marmo", potrebbe...