Si raccoglie durante la vendemmia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si raccoglie durante la vendemmia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GRAPPOLO

Significato/Curiosita : Si raccoglie durante la vendemmia

Vigneto sono state girate a château la canorgue nell'area di luberon, sempre in provenza, durante la vendemmia del 2005. la pellicola riunisce ridley scott...

Le bombe a grappolo o munizioni a grappolo, sono ordigni, in genere sganciati da velivoli o elicotteri e talvolta con artiglierie, razzi e missili guidati... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

Altre definizioni con raccoglie; durante; vendemmia; Canale che raccoglie acque di scolo; Quella di Facebook raccoglie i post degli amici; Si usano in laboratorio per raccoglie re campioni; Chi la fa raccoglie ; Il celebre chimico che fu ghigliottinato durante il Terrore; Si affrontano durante una sfida o un conflitto; Cambiamento fisico durante infanzia e adolescenza; Un contenitore per l acqua durante le scampagnate; Dopo la vendemmia , un tempo si faceva con i piedi; Vi si vendemmia ; Si coglie vendemmia ndo; Si fa dopo la vendemmia ; Cerca nelle Definizioni