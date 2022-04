Quello degli Esteri ha sede alla Farnesina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello degli Esteri ha sede alla Farnesina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MINISTERO

Significato/Curiosita : Quello degli esteri ha sede alla farnesina

Palazzo della farnesina ospita il ministero degli affari esteri: dotato di ben 1.320 stanze, originariamente costruito per ospitare la sede del partito...

Disambiguazione – "ministero" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi ministero (disambigua). disambiguazione – "dicastero" rimanda qui.... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

Altre definizioni con quello; degli; esteri; sede; alla; farnesina; In quello delle pulci si vende un po di tutto; quello di coscienza lo fece scorrere James Joyce; In un film di Luis Buñuel c è quello della libertà; quello ad acqua è temporaneo sulla pelle dei bimbi; Si tengono in contatto con i piloti degli aerei; Il distretto degli USA con Washington; Lo studio degli animali; Così sono i comportamenti degli estrosi; Artista che bada troppo alla forma esteri ore; Cosi è detto il nostro Ministero degli esteri ; È il ministero degli esteri degli Stati Uniti; Il rispetto dell esteri orità; Organo umano sede del pensiero; Il colle sede della Presidenza della Repubblica; Mobile per sede rsi; Il palazzo sede del Parlamento inglese; Le 5 di Milano del 1848 sono passate alla storia; Collega il piede alla gamba; Buchi creati dalla caduta di meteoriti; Verdure spesso abbinate alla ricotta; Quello degli Esteri è alla farnesina ; La farnesina ... in breve; La cosiddetta farnesina Ministero degli __ esteri; Il Ministero della farnesina sigla; Cerca nelle Definizioni