Fa puntare sul cavallo che perde! - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fa puntare sul cavallo che perde!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SFORTUNA

Significato/Curiosita : Fa puntare sul cavallo che perde!

Seguire il consiglio della compagna, ma viene convinto da pomata a puntare su un altro cavallo (antonello da messina, il superfavorito). il pronostico della...

Comics). la sfortuna, detta anche scalogna o sventura, è la sorte avversa e si pone come il contrario della fortuna. chi distribuisce tanta sfortuna viene detto... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

Altre definizioni con puntare; cavallo; perde; puntare il mouse su un icona... e premerci su; puntare l arma sul bersaglio; Si usa in ufficio per puntare insieme i fogli; puntare ... con un dito; Si dice di cavallo che soffre d asma; Veggente coinvolto nel trucco del cavallo di Troia; Tiranno romano che fece senatore il suo cavallo ; Un cavallo alato del mito greco; perde le elezioni non avendo abbastanza voti; perde re, non trovare più; Una gara in cui chi avanza, perde ; C è chi perde quello della ragione; Cerca nelle Definizioni