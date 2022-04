Protettori di artisti... come Lorenzo dÈ Medici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Protettori di artisti... come Lorenzo dÈ Medici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MECENATI

Significato/Curiosita : Protettori di artisti... come lorenzo de medici

Stai cercando altri significati, vedi lorenzo de' medici (disambigua). lorenzo di piero de' medici, detto lorenzo il magnifico (firenze, 1º gennaio 1449...

Gaio cilnio mecenate – patrizio romano promotore degli artisti e dei letterati latini (tra cui virgilio ed orazio) mecenate – per antonomasia, colui il... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

