In Pretura sono uguali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In Pretura sono uguali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : RR

Significato/Curiosita : In pretura sono uguali

Dall'accento catanese. tra i suoi film sono da citare 1860 (1934), roma città aperta (1945), anni facili (1953), un giorno in pretura (1954), accadde al penitenziario...

Di glyphosate rr – rischio relativo rr – abbreviazione dell'enzima ribonucleotide reduttasi rr – codice vettore iata di royal air force rr – codice iso... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

Altre definizioni con pretura; sono; uguali; sono dispari nel kiss; sono ghiotti di bagna cauda e di fonduta; I peggiori sono quelli inconsulti; I familiari ai quali sono legato; Secche senza uguali ; Sono uguali negli esposti; Le ha uguali l opossum; In molte specie quelli femminili sono uguali ; Cerca nelle Definizioni