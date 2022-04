Si presentano nelle elezioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si presentano nelle elezioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LISTE

Significato/Curiosita : Si presentano nelle elezioni

Il movimento democratico delle bahamas, bdm, ma non di rado si presentano alle elezioni anche alcuni candidati indipendenti, considerati degli outsider...

Caratteristica di movimento d'opinione temporaneo e a dimensione locale. dalle liste civiche sono spesso nati movimenti politici locali, talvolta riuniti in... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

Altre definizioni con presentano; nelle; elezioni; presentano due alternative; Si presentano alle autorità; Li rappresentano le 50 stelle nella bandiera USA; Le rappresentano i capi di Stato; Impasto per le mattonelle ; Musica nata nelle chiese afroamericane ing; È stellato nelle notti serene; nelle trappole per topi dei cartoni animati; Perde le elezioni non avendo abbastanza voti; elezioni che designano il candidato di un partito; Selezioni , scelte; L inizio delle elezioni ;