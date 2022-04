Il pregiato per la bava - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il pregiato per la bava. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : BACO

Significato/Curiosita : Il pregiato per la bava

Shappe: si produce con i bozzoli danneggiati (dove non è possibile avere la bava continua) e cascami di lavorazione. filaticcio: filo di seta che si ricava...

Bombycidae, originaria dell'asia centro-orientale. la sua larva, conosciuta come baco da seta, ha una notevole importanza economica in quanto utilizzata nella... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

