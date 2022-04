Precedenza, priorità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Precedenza, priorità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : ANTERIORITÀ

Significato/Curiosita : Precedenza, priorita

Segnale di diritto di precedenza è un segnale stradale verticale che indica una strada (o parte di essa) avente sempre la precedenza sulle vie laterali....

Grado, anteriorità rispetto alla principale: congiuntivo piucchepperfetto (t. storico) 3. cur bona non venissent. dipendente di 2º grado, anteriorità rispetto... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

