Il più grande Paese dell Oceania - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il più grande Paese dell Oceania. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : AUSTRALIA

Significato/Curiosita : Il piu grande paese dell oceania

Creò la major league rugby, ad oggi la prima e più grande competizione professionistica per club del paese. la nazionale di rugby degli stati uniti, sebbene...

Ribattezzare la colonia "australia". nel 1824 l'ammiragliato acconsentì e mutò ufficialmente la denominazione in australia. l'australia è abitata da circa 40 000... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

