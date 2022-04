Il pittore lo usa per dipingere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il pittore lo usa per dipingere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PENNELLO

Significato/Curiosita : Il pittore lo usa per dipingere

per il gesto artistico della sola mano; per dipingere usava tutto il suo corpo. nel 1956 la rivista time soprannominò pollock "jack the dripper" per il...

Contiene il lemma di dizionario «pennello» wikimedia commons contiene immagini o altri file su pennello (en) pennello, su enciclopedia britannica, encyclopædia...

Altre definizioni con pittore; dipingere; Hans __, pittore dadaista; Diego pittore spagnolo del 600; Cosi è più noto il pittore Iacopo Robusti; Il pittore Dix; dipingere o fotografare; dipingere o fotografare a soggetto; dipingere piccolissime figure; Vernici usate per dipingere ringhiere; Cerca nelle Definizioni