Pianta dell Amazzonia che contiene caffeina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pianta dell Amazzonia che contiene caffeina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GUARANÀ

Significato/Curiosita : Pianta dell amazzonia che contiene caffeina

Sapindaceae. contiene guaranina (altro nome con il quale è nota la caffeina), che gli conferisce le sue proprietà eccitanti. allo stato spontaneo può...

Il 16 maggio 2020. testi e musiche di dardust e davide petrella. guaranà – 3:14 guaranà ha raggiunto la top 20 della top singoli italiana, risultando il... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

Altre definizioni con pianta; dell; amazzonia; contiene; caffeina; Una pianta da davanzale; pianta grassa con innumerevoli proprietà; pianta no e raccolgono verdure; pianta dalla quale si crea l infuso Karkadè; Arcipelago al largo dell a costa Smeralda: La __; In quello dell e pulci si vende un po di tutto; Il fiore simbolo dell a città di Firenze; Panoramica dell a situazione contabile; In un film di Luis Buñuel c è quello dell a libertà; Cetaceo dell amazzonia ; Delfino della amazzonia ; Cetaceo dell'amazzonia ; Popolano l'amazzonia ; contiene numeri e lancette nell orologio; contiene i pinoli; contiene un nucleo; Cofanetto che contiene oggetti preziosi; La... caffeina del tè; È affine alla caffeina ; Una sostanza azotata basica come la caffeina ; Analogo al decaffeina to; Cerca nelle Definizioni