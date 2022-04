Piagnucolosi, dolenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piagnucolosi, dolenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : LAMENTEVOLI

Significato/Curiosita : Piagnucolosi, dolenti

L'altro, schmuÿle, è piccolo, magro, insistente e piagnucoloso. quest'ultimo, con voce petulante e piagnucolosa, chiede insistentemente del denaro all'altro...

Contrasto diametrale con ciò che voi avete proclamato — per noi codini e "lamentevoli zelatori del supercostituzionalismo" il suffragio universale, libero... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

Altre definizioni con piagnucolosi; dolenti; Gli alberi piagnucolosi ; piagnucolosi ; Pigri, indolenti ; Le dolenti note in poesia; Indolenti , neghittosi; Pigre, indolenti ; Cerca nelle Definizioni