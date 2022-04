Pelle dura... come quella del limone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pelle dura... come quella del limone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SCORZA

Significato/Curiosita : Pelle dura... come quella del limone

Prolungata (come invece è quella a vapore). le carote si possono cucinare in vari modi, sia grattugiate con il succo di limone per contrastare con la sua...

Carlo scorza – politico e giornalista enzo scorza – calciatore gaetano scorza – matematico manuel scorza – scrittore e politico sinibaldo scorza – pittore... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

