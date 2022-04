Parola buffa che indica la sommità o la cima - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parola buffa che indica la sommità o la cima. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CUCUZZOLO

Significato/Curiosita : Parola buffa che indica la sommita o la cima

Cultivar locale, cima di bitonto. il 25 maggio 1734 la città fu teatro della storica battaglia, combattuta tra gli austriaci e i borbone, che portò alla nascita...

Paperopoli (in inglese duckburg, nelle prime edizioni italiane era chiamata paperinopoli o paperlandia) è, insieme a topolinia, una delle due immaginarie... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

Altre definizioni con parola; buffa; indica; sommità; cima; Dall inizio, in una parola sola; Fare uso della parola ; In una sola parola : nascosto male; La variante di una parola come malinconia per melanconia; Sbuffa come questo chi respira affannosamente; Chi lo dà fa sbuffa re; Il lago di buffa lo; Sbuffa re, ansimare; È indica ta nei teatri e nei Cinema; Dicitura che indica l assenza di lucro ing; indica zione Geografica Protetta; In chimica indica l idrogeno; La sommità dell Himalaia; sommità ; La loggia alla sommità di un edificio; La sommità dell Himalaia; Una cima delle Alpi Orobie; Situati in cima al mondo; In cima agli arbusti; Morbida pallina in cima al berretto fra;