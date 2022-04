Parassiti dei cani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parassiti dei cani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ZECCHE

Significato/Curiosita : Parassiti dei cani

Sostenuta da parassiti appartenenti ai protozoi. l'agente principale della leishmaniosi nelle aree mediterranee è la leishmania infantum, un parassita in grado...

Acari che comprende tre famiglie di zecche. le due principali sono: ixodidae o "zecche dure" e argasidae o "zecche molli". la terza famiglia comprende... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

