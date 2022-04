L ovino usato per l abbacchio romano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L ovino usato per l abbacchio romano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : AGNELLO

Significato/Curiosita : L ovino usato per l abbacchio romano

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi agnello (disambigua). l'agnello è l'esemplare della pecora con meno di un anno d'età. nasce... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

Un indovino come Nostradamus; Il provino di un cantante; Bellicoso bovino ; Una rovino sa caduta... di titoli; Il grano nero usato per fare i pizzoccheri; Il nastro usato dall elettricista; L alcolico usato per fare lo spritz; usato in cucina per travasi in recipienti stretti; Tiranno romano che fece senatore il suo cavallo; L imperatore romano figlio di Vespasiano; Un Giulio imperatore romano ; Antico soldato romano ;