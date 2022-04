Un ordine indiscutibile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un ordine indiscutibile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : DIKTAT

Significato/Curiosita : Un ordine indiscutibile

Soccombente in un confronto (trattato di pace, armistizio, resa, ecc.) sia un decreto od ordine autoritario indiscutibile emanato da un potere rappresentativo...

Un diktat (dal tedesco diktat, ossia dettato; da pronunciarsi /dik'ta:t/, ma spesso resa in italiano con /'diktat/) è sia una dura condizione non negoziabile... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

Altre definizioni con ordine; indiscutibile; Regna dove non c è ordine ; C è dove non c è ordine ; Classe di cavalieri dell antica Roma: ordine __; Così si mette tutto quando si fa disordine ; Lo è un diritto indiscutibile ; Evidente, indiscutibile ; Locuzione latina che indica autorità indiscutibile ; indiscutibile , convinta; Cerca nelle Definizioni