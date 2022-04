Offre tutto dal mare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Offre tutto dal mare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : PESCIVENDOLO

Significato/Curiosita : Offre tutto dal mare

Viene a sapere dal medico della donna che le probabilità di trovare un donatore in tempo sono molto basse. il finale sconcertante, offre, inaspettatamente...

A interi quartieri cittadini (per esempio pescheria, a catania). il pescivendolo (a volte detto pesciaiolo) è, in forma fissa o ambulante, il commerciante... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

