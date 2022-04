Non erbivori, come leoni o lupi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non erbivori, come leoni o lupi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CARNIVORI

Significato/Curiosita : Non erbivori, come leoni o lupi

L'uomo nella loro dieta abituale, sebbene in generale i lupi, rispetto ai grandi felidi come leoni, tigri e leopardi, attacchino le persone con molta meno...

Stai cercando significato più generico del termine, vedi carnivoro. i carnivori (carnivora bowdich, 1821) sono un ordine di mammiferi euteri. si dividono... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

Altre definizioni con erbivori; come; leoni; lupi; Mammiferi erbivori marini dei sirenidi; Cibo per erbivori ; erbivori che rimasticano cibo già ingerito; Grandi erbivori dallo stomaco capiente; Lievi come piume; Pelle dura... come quella del limone; Formata da più elementi... come un auto FIAT; Protettori di artisti... come Lorenzo dÈ Medici; Affronta da solo i leoni ; leoni da __: I fratelli Rupe; La prateria dei leoni e delle iene; Lo erano il Gattamelata e il Colleoni ; Sy della serie Tv lupi n; Le hanno upupe e lupi ; 1 suoi lupi sono bipedi; Trappola per lupi ; Cerca nelle Definizioni