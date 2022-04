Nella lingua italiana sono a, e, i, o, u - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nella lingua italiana sono a, e, i, o, u. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Nella lingua italiana sono a, e, i, o, u

L'italiano ([ita'ljano] ascolta[·info]) è una lingua romanza parlata principalmente in italia. è classificato al 23º posto tra le lingue per numero di...

Risuonare. le vocali vengono classificate in base a tre parametri: la posizione della lingua sull'asse verticale distingue tra vocali alte, medio-alte...