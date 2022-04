Il nastro usato dall elettricista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il nastro usato dall elettricista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ISOLANTE

Significato/Curiosita : Il nastro usato dall elettricista

Tape" rimanda qui. se stai cercando il gruppo musicale, vedi blink-182. il nastro adesivo telato (noto anche come nastro adesivo americano o con i nomi inglesi...

Un isolante elettrico è un materiale incapace di condurre la corrente elettrica. poiché un campo elettrico è in grado di polarizzare il materiale, genera... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

Altre definizioni con nastro; usato; dall; elettricista; Giallo brunastro ; nastro ... inglese; nastro di tessuto usato per rinforzare; Un nastro ... d acqua; Il grano nero usato per fare i pizzoccheri; L ovino usato per l abbacchio romano; L alcolico usato per fare lo spritz; usato in cucina per travasi in recipienti stretti; Buchi creati dall a caduta di meteoriti; dall inizio, in una parola sola; Venditore non autorizzato dall a legge; L acquavite che si ottiene dall e mele; La usa l elettricista ; Uno strumento dell elettricista ; L elettricista usa quello isolante; La rischia l elettricista ; Cerca nelle Definizioni