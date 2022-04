Motivi decorativi somiglianti a piante o vegetali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Motivi decorativi somiglianti a piante o vegetali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : FITOMORFI

Fasce decorative con motivi vegetali. sono dell'angelico quella al di sopra dell'altare con cristo giudice tra angeli e quella immediatamente a destra...

Il fitomorfo è una decorazione artistica che ha aspetto o forma vegetale, usata in particolare per ornamenti scultorei, architettonici, pittorici e vasellame... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

