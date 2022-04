Modificare un disegno di legge - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Modificare un disegno di legge. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : EMENDARE

Significato/Curiosita : Modificare un disegno di legge

Può, entro certi limiti, integrare o modificare (in quest'ultimo caso si può parlare, più specificamente, di legge di revisione costituzionale o riforma...

Essere approvate dal consiglio della federazione e firmate dal presidente emendare la costituzione con una maggioranza dei due terzi. annullare il rifiuto... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

Altre definizioni con modificare; disegno; legge; modificare per altro uso; modificare la proposta di legge; Scienziato che si occupa di modificare il DNA; Contiene un informazione in grado di modificare l ampiezza di un onda portante; Progettazione e disegno industriale ing; disegno decorativo sinuoso e... moresco; I chiodini... da disegno ; Strumenti da disegno ; Il foro... della legge ; Venditore non autorizzato dalla legge ; Un legge ro tessuto per abiti; Il legge ndario eroe svizzero;