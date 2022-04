È a mezz asta in segno di lutto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È a mezz asta in segno di lutto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BANDIERA

Significato/Curiosita : E a mezz asta in segno di lutto

Basso, di solito poco sopra la sua metà, in segno di lutto. la tradizione di issare la bandiera a mezz'asta è iniziata nel xvii secolo, forse per consentire...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi bandiera (disambigua). una bandiera (il termine deriva da banda (colorata), cioè striscia dipinta)...

