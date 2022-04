Di lavoro produce i suoni che ascoltiamo nei film - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Di lavoro produce i suoni che ascoltiamo nei film. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RUMORISTA

Significato/Curiosita : Di lavoro produce i suoni che ascoltiamo nei film

Cartoni animati, etc. il rumorista è colui che materialmente crea i suoni necessari. se fino ad alcuni anni fa il rumorista si limitava alla sola creazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

Altre definizioni con lavoro; produce; suoni; ascoltiamo; film; Lo è un lavoro che garantisce ricchezza; Subappalta alcune parti del lavoro preso; Quello di lavoro può essere a tempo determinato; Per lavoro sa fare un po di tutto lat; produce corrente; produce le Chevrolet; Lo produce il termosifone; produce la Tipo; Unità di misura dei suoni ; Emette suoni potenti e prolungati; Bell accordo di suoni ; Soavi concordanze di suoni ; In un film di Luis Buñuel c è quello della libertà; film su un gruppo di adolescenti dette Barbie; Il ragazzino narrante nel film Amarcord; Il film in cui Rami Malek è Freddie Mercury;