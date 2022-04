Un jazzista come Glenn Miller - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un jazzista come Glenn Miller. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : TROMBONISTA

Significato/Curiosita : Un jazzista come glenn miller

Persona. anche il jazzista rientra in questa categoria di persone note per la loro notorietà. se si prova ammirazione per un eroe o per un martire, religioso...

Principio della tromba. il musicista che suona il trombone è chiamato "trombonista". il trombone fu il primo, tra gli strumenti ad ottone, a disporre degli...

