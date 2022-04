Intransigente e moralistico come il Censore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Intransigente e moralistico come il Censore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CATONIANO

Significato/Curiosita : Intransigente e moralistico come il censore

Ministro della cultura popolare, attuò una politica culturale più rigida e intransigente di quella dei suoi predecessori. per prima cosa, mezzasoma avviò una...

Preparazione retorica, ma della sola emotività di cicerone, secondo il catoniano principio del rem tene, verba sequentur. tra le arti figurative la scena... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

Altre definizioni con intransigente; moralistico; come; censore; Applicazione intransigente delle norme di sicurezza; Rigorosa, intransigente ; Un politico intransigente , radicale; Severa e intransigente ; Comico, pungente e moralistico ; Lievi come piume; Pelle dura... come quella del limone; Formata da più elementi... come un auto FIAT; Non erbivori, come leoni o lupi; Protettori di artisti... come Lorenzo dÈ Medici; Si evitano con l ascensore ; Così è definito il censore più minuzioso e severo; Un... ascensore a gradini; Catone il Vecchio ebbe quello di censore ; Cerca nelle Definizioni