L inizio e la fine dell operazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L inizio e la fine dell operazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : OE

Significato/Curiosita : L inizio e la fine dell operazione

1940 (sotto il nome in codice "operazione otto"), che adolf hitler autorizzò il 18 dicembre 1940. nel corso dell'operazione, circa tre milioni di uomini...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi oe. œ œ œ œ œ (minuscolo: œ) è un grafema composto dalle lettere o ed e. originariamente intesa... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

Altre definizioni con inizio; fine; dell; operazione; Dall inizio , in una parola sola; L inizio dell ispezione; Uso che fissava al 25 marzo l inizio dell anno; Appena all inizio ; Tributi elementi delle fine stre; La fine di Menelao; La fine delle udienze; Le alture al confine tra Siria e Israele; Arcipelago al largo dell a costa Smeralda: La __; In quello dell e pulci si vende un po di tutto; Il fiore simbolo dell a città di Firenze; Panoramica dell a situazione contabile; In un film di Luis Buñuel c è quello dell a libertà; Una operazione commerciale; operazione mediante la quale si porta una nave in secco; operazione poliziesca; L operazione che rende fragrante il caffè;