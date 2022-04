Frase che esprime un pensiero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Frase che esprime un pensiero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ENUNCIATO

Significato/Curiosita : Frase che esprime un pensiero

che esprime un dato di realtà che può essere provato vero o falso, il congiuntivo sottolinea invece la dimensione soggettiva, individuale: penso che sia...

enunciato – in logica, proposizione univocamente vera o falsa enunciato – in linguistica, sequenza di suoni che riceve significato dal contesto... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

