Film su un gruppo di adolescenti dette Barbie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Film su un gruppo di adolescenti dette Barbie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MEAN GIRLS

Significato/Curiosita : Film su un gruppo di adolescenti dette barbie

mean girls è un film del 2004 diretto dal regista mark waters. la sceneggiatrice tina fey, ex attrice e autrice del saturday night live, ha scritto il... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

