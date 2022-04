Figura che si prende cura di anziani e malati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Figura che si prende cura di anziani e malati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BADANTE

Significato/Curiosita : Figura che si prende cura di anziani e malati

Definizione, prevenzione e cura delle malattie, oltre alle diverse modalità di alleviare le sofferenze dei malati (anche di coloro che non possono più guarire)...

Sito dell'inps - lavoro domestico, su inps.it. contratto nazionale colf e badanti 2017 lavoro in nero: quali sanzioni per il datore di lavoro domestico

