Un fatto che non si può negare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un fatto che non si può negare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : EVIDENZA

Significato/Curiosita : Un fatto che non si puo negare

Sua autobiografia pubblicata lo stesso anno affermò che negare la guerra civile equivaleva a negare lo stesso carattere antifascista della resistenza:...

Citazioni sull'evidenza wikizionario contiene il lemma di dizionario «evidenza» wikimedia commons contiene immagini o altri file sull'evidenza (en) thomas... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

Altre definizioni con fatto; negare; Si dice di atto fatto col rischio della propria vita; fatto a palla; Circostanze perché avvenga un fatto ; Lavoro decorativo fatto incidendo il legno; negare all inizio; Negarlo... è negare ; L'opposto di negare ; Si dice per negare ; Cerca nelle Definizioni