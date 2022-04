Faticare per raggiungere un obiettivo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Faticare per raggiungere un obiettivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PENARE

Significato/Curiosita : Faticare per raggiungere un obiettivo

Dell'attacco sembrò avere dei dubbi e il generale vasilevskij dovette faticare per convincerlo che l'operazione poteva avere successo. i due raggruppamenti...

E inventano varie scuse per tornare a casa dai mariti; lisistrata deve penare non poco per impedir loro di lasciare l'acropoli. concede solo a mirrina... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

