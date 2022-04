Fare uso della parola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fare uso della parola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : DIRE

Significato/Curiosita : Fare uso della parola

Nell'italia settentrionale, è divenuta anche di uso internazionale. in riferimento ai bambini, "fare ciao" indica un gesto di saluto ottenuto aprendo...

La dire è un'agenzia di stampa italiana con sede a roma. fu fondata nel 1988 da antonio tatò (responsabile dell'ufficio stampa del pci e segretario di... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

Il grano nero usato per fare i pizzoccheri; Secondo un detto è facile fare i forti con loro; Abituato a trionfare , non concepisce la sconfitta; Attestato necessario per fare il bagnino; Arcipelago al largo della costa Smeralda: La __; Il fiore simbolo della città di Firenze; Panoramica della situazione contabile; In un film di Luis Buñuel c è quello della libertà; Buco della pelle per inserire un gioiello ing; parola buffa che indica la sommità o la cima; Dall inizio, in una parola sola; In una sola parola : nascosto male; La variante di una parola come malinconia per melanconia;