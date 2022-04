Due località liguri, una a levante e l altra a ponente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Due località liguri, una a levante e l altra a ponente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SESTRI

Significato/Curiosita : Due localita liguri, una a levante e l altra a ponente

Bellezze antropiche e naturali, tra le quali spiccano - a ponente - la riviera dei fiori e - a levante - portofino, le cinque terre e porto venere. sull'origine...

sestri levante (sestri levante in ligure; segesta tiguliorum in latino) è un comune italiano di 17 619 abitanti della città metropolitana di genova in... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

Altre definizioni con località; liguri; levante; altra; ponente; località del Vicentino; località nel Catanese; Rinomata località ... d Ampezzo; La località emiliana nota per le Ocarine; Attira molti amanti del gioco in liguri a; Tra i Valdostani e i liguri ; La Via che passa lungo la liguri a; Località della liguri a nota per la sua focaccia;